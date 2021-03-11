مواجهة مصرية خالصة بين أحمد حسن كوكا ومحمد النني في الدوري الأوروبي



الشارقة - اميمة ياسر -

تنطلق اليوم الخميس منافسات ذهاب دور الستة عشر من مسابقة الدوري الأوروبي والذي ستشهد قمة مصرية خالصة بين أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني ضد محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي في واحدة من المواجهات التي سيلتف الجمهور العربي حولها لمتابعة الدوليين المصريين قبل أيام قليلة من انطلاق معسكر منتخب مصر استعداداً للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وتقام مباراة أولمبياكوس ضد أرسنال في تمام الساعة العاشرة مساء الخميس على ملعب استاد "كارايسكاكيس" في ذهاب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" والتي تترقب الجماهير المواجهة التي ستجمع الثنائي المصري لأول مرة قارياً في البطولات الأوروبية.

وصعد فريق أولمبياكوس إلى دور الـ16 بعد الفوز أمام بي إس اَيندهوفن الهولندي بنتيجة 5 ـ 3 في مجموع المباراتين، واستطاع كوكا أن يسجل هدف الفوز الحاسم للفريق اليوناني في الدقائق الأخيرة من المباراة ليصعد إلى الدور الحالي من البطولة.

ويقدم أحمد حسن كوكا مستويات مميزة مع فريق أولمبياكوس هذا الموسم، منذ عودته من الإصابة بفيروس كورونا، التي تعرض لها في معسكر منتخب مصر الماضي.

ونجح أرسنال في التأهل للدور الحالي بعد مباراة ماراثونية ضد بنفيكا البرتغالي العنيد، الذي كاد أن يخطف بطاقة التأهل من ملعب الإمارات، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في البرتغال، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومن المتوقع أن تقام المباراة وسط متابعة قوية من المدير الفني لمنتخب مصر حسام البدري الذي يراقب لاعبيه الدوليين قبل الأجندة الدولية القادمة.