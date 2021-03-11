شكرا لقرائتكم خبر عن "هتلر" يد الزمالك يعود للقاهرة بعد إجراء جراحة فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين زكى، المدير الفنى لفريق كرة اليد بنادى الزمالك، عن وصول اللاعب محمد رمضان هتلر نجم القلعة البيضاء إلى القاهرة قادما من الإمارات عقب إجرائه جراحة ناجحة فى العضلة الصدرية الأحد الماضى، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن بدء فترة تأهيل هتلر خلال المرحلة المقبلة عقب شفائه التام من الجراحة الدقيقة .

محمد رمضان هتلر يعد من العناصر الأساسية بفريق يد الزمالك، وحرص زملاؤه بالفريق وعلى رأسهم أحمد الأحمر على دعمه قبل دخول غرفة العمليات متمنين له الشفاء العاجل، كما رافقه فى الإمارات حسين زكى، المدير الفنى لفريق كرة اليد بنادى الزمالك فيما حرص اللاعبين المحترفين فى الدورى الإماراتي، أمثال على زين ومحمود فايز وعمر حجاج على زيارته فى المستشفى.

من جانبه أكد حسين زكى على غياب محمد هتلر عن صفوف الزمالك لمدة 4 أشهر بعد إجراء جراحة ناجحة يوم الأحد الماضى فى الإمارات بالعضلة الصدرية، وفقا لتأكيدات الطبيب المعالج، وسينفذ هتلر برنامجا علاجيا حسب البرنامج الذى وضعه له الطبيب الذى أجرى له الجراحة بالإضافة إلى برنامج تأهيلى تدريجي، بحيث ينتهي بعد أربعة أشهر ليستطيع بعدها المشاركة بقوة فى المباريات.

كان هتلر تعرض لإصابة صعبة خلال مشاركته بلقاء الزمالك وطلائع الجيش بدوري كرة اليد، عقب التحام خلال المباراة ليصاب بقطع في العضلة الصدرية، مما استلزم ضرورة سفره لخارج مصر، بعدما أكد لاعب الزمالك في تصريحات عقب تعرضه للإصابة، عدم وجود طبيب متخصص في مصر لإجراء مثل تلك العمليات الجراحية، لذلك سافر هتلر إلى الإمارات لإجراء العملية الجراحية في أسرع وقت ممكن، ثم سيغيب عن الملاعب لفترة 4 أشهر للعلاج والتأهيل.