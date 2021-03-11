شكرا لقرائتكم خبر عن شبح الدكة يطارد والتر بواليا بعد تألق شريف وصلاح ومروان بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - والتر بواليا مهاجم الأهلى بات مطاردا بملازمة الدكة الحمراء فى الفترة المقبلة، بعد فشله فى استغلال الفرص التى حصل عليها وعدم تقديم مردود طيب رغم الثقة والدعم الكبير الذى حصل عليهما من الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

وأصبح موقف والتر بواليا من المشاركة الأساسية مع الأهلي صعب، في ظل ابتعاده عن التهديف وتألق باقي اللاعبين في مركزه، لاسيما بعد كم الفرص المهدرة التي أضاعها بواليا في مباراة فريقه ضد فيتا كلوب والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 وصعبت موقف النسور الحمر في الصعود إلى دور الثمانية الإفريقي.

والتر بواليا .. تألق شريف ومروان يهدد الكونغولى

تسبب تألق الثنائي محمد شريف ومروان محسن في تهديد عرش والتر بواليا بقيادة هجوم الأهلي في الفترة القادمة، لاسيما بعد الأداء الجيد الذي قدمه محمد شريف بعد تسجيل هدف في شباك فيتا كلوب وصنع ركلة جزاء في مباراة الإسماعيلي، وبات المرشح الأقوى لقيادة الهجوم الأحمر في الفترة القادمة.

كما تألق مروان محسن في المباراتين الأخرتين بعد تسجيل هدفا في شباك فيتا كلوب أيضا، والظهور بمستوى جيد في مباراة الإسماعيلي ولعب دور كبير في زيادة الفاعلية الهجومي، بعدما شارك بديلا في بداية الشوط الثاني، رغم الأداء المتواضع للأهلي في الشوط الأول.

عودة صلاح محسن القوية تصعب موقف والتر بواليا

ما يصعب موقف والتر بواليا في قيادة هجوم الأهلي هي عودة صلاح محسن القوية من الإصابة، بعدما حل بديلا في مباراة الإسماعيلي وشارك بعض الدقائق ونجح خلالها في تسجيل هدف فريقه الثاني في مرمى الدراويش، وتسجيل الهدف من الفرصة الوحيدة التي أتيحت له.

وبات والتر بواليا مطالبا ببذل جهد كبير للحفاظ على مكانه في تشكيل الأهلي خلال الفترة القادمة، لتغيير الانطباع الذي وصل عنه للجهاز الفني والجماهير الحمراء، بسبب عدم استغلال الفرص التي حصل عليها منذ قدومه للقلعة الحمراء.