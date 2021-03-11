شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يدور فى عقل باتشيكو قبل مباراة الزمالك أمام سيراميكا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية حول اقتراب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك من الرحيل عن القلعة البيضاء، بعد مباراة سيراميكا بالدورى العام، والمقرر إقامتها اليوم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام، يعيش البرتغالي حالة من العزلة التامة عن تلك الأنباء، ساعياً خلف أهدافه الخاصة دون اهتمام بأمر الرحيل أو البقاء في ميت عقبة، واضعاً تركيزه على الخروج بمكاسب عديدة من اللقاء المرتقب، أمام سيراميكا.

حصد الثلاث نقاط

يسعى جايمي باتشيكو إلى حصد نقاط المباراة الثلاثة، من أجل رفع رصيد الفريق الأبيض إلى النقطة 33، ليضمن ابتعاد الأبيض بالصدارة، عن النادي الأهلي الذي يقاتل بقوة دفاعاً عن اللقب الذي يحمله عن الموسم الماضي، خاصة أن المباراة المقبلة في الدوري ستكون أمام المارد الأحمر في قمة الكرة المصرية.

مصالحة الجماهير البيضاء

الفترة الماضية شهدت تراجعاً كبيراً على مستوى الأداء والنتائج كان آخرها الخسارة بثلاثية مقابل هدف أمام الترجي التونسي في استاد رادس، في لقاء صعب كثيراً من مهمة الزمالك في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وسيسعى باتشيكو إلى مصالحة الجماهير محلياً خاصة بعد التعادل في المباراة الماضية أمام وادي دجلة سلبياً.

الترويج لفكره

رغم أن ولاية باتشيكو شهدت في البداية خسارة الزمالك لدوري أبطال أفريقيا، ثم خروجه من كأس مصر، إلا أن أحداً لم يحاسب البرتغالي على الأمر أو يحمله نتيجة الاخفاقات، نظراً للظروف الصعبة التي تولى خلالها تدريب الفريق، ولكن مع توالي الاخفاقات رأت إدارة الزمالك أن التغيير بات ضروروياً، وسيسعى باتشيكو لتقديم أفضل ما لديه أمام سيراميكا للترويج لفكره، وترك الباب مفتوحاً بعد الرحيل لفرصة العودة من جديد إلى الدوري المصري.