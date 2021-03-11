شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات فى اتحاد اليد لاستكمال مباريات المحترفين بصالة حسن مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد والقائم بأعمال رئيس الاتحاد محاولات من أجل استكمال دورى المحترفين على صالة حسن مصطفى، حيث إنه كان قد تم تحديد إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبعض اللقاءات الأخرى عليها فى المرحلة الثانية إلا أن إدارة الصالة رفضت من قبل استضافة اللقاءات بعد المونديال.

ويحاول صفا مع المسئولين إيجاد حل لاستغلال اللعب على الصالة الاستغلال الأمثل، خاصة أنها كانت إحدى الصالات التى استضافت منافسات مونديال مصر 2021.

كما أخطر مسئولو اتحاد كرة اليد أندية دورى المحترفين بتعديل توقيت وصالات الجولة الثامنة بالمرحلة الثانية من الدورى للموسم الحالى 2020 / 2021، والمحدد لها يوم 19 مارس الجارى فى ظل عدم إقامة اللقاءات فى صالة حسن مصطفى واستاد القاهرة كما كان معلن من قبل.

ويقام لقاء الزمالك والزهور بهذه الجولة من دورى المحترفين فى الرابعة عصرا على صالة الأول وطلائع الجيش مع هليوبوليس فى نفس الموعد على صالة جهاز الرياضة العسكرى و الأهلى مع الطيران فى السادسة مساء على صالة القلعة الحمراء وسبورتنج مع الأوليمبي فى نفس التوقيت على صالة الأول.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة، بينما يأتى الأهلى فى المرتبة الثانية بنفس الرصيد لفارق الأهداف، أما سبورتنج فيحل فى المرتبة الثالثة برصيد 19 نقطة ومن بعده الأوليمبي برصيد 15.5 نقطة ثم هليوبوليس فى المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد تأجيل الجولتين الحادية عشرة والثانية عشرة بدورى المحترفين للموسم الحالى المقرر لهما يومى 1، 2 أبريل المقبلين إلى يومى 15 و16 من نفس الشهر، وذلك لاستكمال نهائيات موسم كورونا.

يأتى ذلك فى ظل إعلان استكمال منافسات دورى المحترفين للرجال 2019 / 2020 يومى 1و 2 أبريل المقبلين بنفس شروط المسابقة لهذا الموسم، وتشهد الجولة قبل الأخيرة المحدد لها 1 أبريل مواجهات بين كل من ـ الاهلى مع طلائع الجيش و الزمالك مع سبورتنج والأوليمبى مع هليوبوليس وسموحة مع البنك الأهلى، بينما تشهد الجولة الختامية المحدد لها يوم 2 أبريل لقاءات بين كل من طلائع الجيش مع الأوليمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأهلى مع الزمالك.