شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدعو الأندية لبحث مواجهة ضغط المباريات الناتج عن تلاحم الموسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد أندية القسم الأول لاجتماع فى الواحدة ظهر الأربعاء المقبل لتبادل الرأى حول سبل تخفيف ضغط المباريات على الأندية المشاركة فى مسابقة الدورى الممتاز، خاصة التى تمثل الكرة المصرية فى البطولات الخارجية والتى ظهر على آداء لاعبيها الإجهاد تبعا لذلك، بإلإضافة إلى مناقشة عدد من الأمور تهم الأندية.

ويضع الاتحاد المصرى، بعد الدعوة لهذا الاجتماع، مصلحة الكرة المصرية ومنتخباتها الوطنية وأنديتها ومسابقاته المحلية في عين الاعتبار، في ظل موسم أجبرت فيه ظروف تفشي فيروس كورونا في العالم كل الأطراف أن تعيش ظرفًا استثنائيًا من انتهاء الموسم الماضي في وقت متأخر جدا، وانطلاق الموسم الجديد في شهر ديسمبر الماضي بعد أيام من ختام الموسم المنقضي، وذلك لأول مرة في تاريخ الدوري المصري.

وأوضح الاتحاد نظرا لأن الارتباطات الدولية للمنتخبات الوطنية على المستويين الأول والأولمبي سارية، فإن ذلك كله يضعنا أمام مسئولية كبيرة يجب الترابط معها للحفاظ على مقدرات الكرة المصرية محليا وخارجيا وبشكل يضمن مصالح كل أطرافها ويرضي طموحات جماهيرها.