شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدعو الأندية لبحث مواجهة ضغط المباريات الناتج عن تلاحم الموسمين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دعا الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد أندية القسم الأول لاجتماع فى الواحدة ظهر الأربعاء المقبل لتبادل الرأى حول سبل تخفيف ضغط المباريات على الأندية المشاركة فى مسابقة الدورى الممتاز، خاصة التى تمثل الكرة المصرية فى البطولات الخارجية والتى ظهر على آداء لاعبيها الإجهاد تبعا لذلك، بإلإضافة إلى مناقشة عدد من الأمور تهم الأندية.
ويضع الاتحاد المصرى، بعد الدعوة لهذا الاجتماع، مصلحة الكرة المصرية ومنتخباتها الوطنية وأنديتها ومسابقاته المحلية في عين الاعتبار، في ظل موسم أجبرت فيه ظروف تفشي فيروس كورونا في العالم كل الأطراف أن تعيش ظرفًا استثنائيًا من انتهاء الموسم الماضي في وقت متأخر جدا، وانطلاق الموسم الجديد في شهر ديسمبر الماضي بعد أيام من ختام الموسم المنقضي، وذلك لأول مرة في تاريخ الدوري المصري.
وأوضح الاتحاد نظرا لأن الارتباطات الدولية للمنتخبات الوطنية على المستويين الأول والأولمبي سارية، فإن ذلك كله يضعنا أمام مسئولية كبيرة يجب الترابط معها للحفاظ على مقدرات الكرة المصرية محليا وخارجيا وبشكل يضمن مصالح كل أطرافها ويرضي طموحات جماهيرها.
وقررت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، في وقت سابق إجراء مسحات الكشف عن فيروس كورونا للحكام قبل مباريات الجولة الـ15 بالدوري المصري، على نفقة الجبلاية، وكشف مسئولو لجنة الحكام أن اتحاد الكرة تحمل نفقة المسحات للحكام، بعدما تراجعت اللجنة التى تدير الجبلاية عن قرارها السابق بعدم إجراء مسحات للحكام.
وأرسلت اللجنة التى تدير الجبلاية خطابا فى وقت سابق إلى أندية الدوري الممتاز تطالبهم فيه بإجراء التحاليل والمسحات الخاصة بفيروس كورونا بأحد المعامل المعتمدة أو التابعة لاتحاد الكرة والتى يتم التعامل معها، وذلك للاعبين وأفراد الجهاز الفني والإداري.
وتضمن الخطاب المرسل من اتحاد الكرة للأندية التزام النادى بعمل المسحات قبل المباراة بـ48 ساعة وتقديم النتائج قبل موعد المباراة بـ24 ساعة، وأنه فى حال عدم التزام النادي بإجراء التحاليل بأحد المعامل المعتمدة وتقديم النتائج، فسوف يتم توقيع غرامية مالية على النادي قدرها 10 آلاف جنيه عن كل لاعب مشارك دون وجود نتيجة التحاليل المشار إليها، وتضاعف الغرامة تباعا.