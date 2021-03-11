شكرا لقرائتكم خبر عن والتر بواليا .. ماذا قدم الكونغولى مع الأهلى قبل استدعاء منتخب الكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - والتر بواليا مهاجم النادي الأهلى تلقى الفريق الأحمر استدعاء من الاتحاد الكونغولى يطلب فيه ضم المهاجم الكونغولى والتر بواليا لمعسكر منتخب بلاده فى مارس الجارى، وذلك للمرة الأولى بعد انضمام اللاعب لنادى القرن الأفريقى ومشاركته الأساسية مع الأحمر خلال الفترة الماضية.

والتر بواليا مطلوب فى منتخب الكونغو

منتخب الكونغو الديمقراطية يستعد لخوض مباراتى الجابون وجامبيا، فى التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2021 خلال شهر مارس الجارى.

والتر بواليا شارك مع الأهلى فى 17 مباراة منذ الانضمام إلى صفوفه فى الانتقالات الشتوية الأخيرة، ما بين 11 مباراة في الدوري و3 في دورى أبطال أفريقيا ومثلهم في كأس العالم للأندية ولم يسجل خلالهم سوى هدف وحيد في مرمى المريخ السوداني وصناعة هدف وحيد أيضا، فيما أضاع العديد من الفرص السهلة أمام المرمى.

الأهلى سر استدعاء والتر بواليا لمنتخب الكونغو

ويبدو أن اسم الأهلى لعب دورا كبيرا في استدعاء والتر بواليا لمنتخب الكونغو، لاسيما أن اللاعب لم يقدم المردود الكافي للدفاع عن ألوان منتخب الكونغو في المعسكر السابق، حيث إن أرقامه لا تعبر عن استحقاقه لـ الانضمام لمنتخب الكونغو من عدمه، ولكن تواجده في نادي بحجم وقيمة الأهلي كفيل بتفكير منتخب بلاده في استدعائه لمعسكره القادم.

ويحتل منتخب الكونغو الديمقراطية المركز الثالث بترتيب مجموعته الأفريقية، برصيد 6 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن منتخبي الجابون وجامبيا متصدري المجموعة.

ومن المقرر أن ينضم والتر بواليا لمنتخب الكونغو بعد انتهاء مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب الكونغولي يوم الثلاثاء المقبل بالجولة الرابعة من دو المجموعات الأفريقي.