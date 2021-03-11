شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. سهيلة وفيق "طموح بلا حدود" فى سماء الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك سهيلة وفيق النجمة الصاعدة فى عالم كرة الطائرة والتى ظهرت نجوميتها على مدار السنوات الأخيرة داخل جدران النادى الأهلى، طموحا بلا حدود فى اللعبة، خاصة بعدما حققت حلم الاحتراف الخارجى مؤخرا ولعبت فى دورى الجامعات الأمريكية للكرة الطائرة.

حلم الاحتراف راود صانعة ألعاب الأهلى السابقة سهيلة وفيق منذ اللعب فى صفوف الفريق الأول وتصعيدها وتحقيق بطولات مع القلعة الحمراء، تحت قيادة المدير الفنى المخضرم حمدى الصافى.

انتقلت سهيلة وفيق صانعة ألعاب النادي الأهلي ومنتخب مصر مؤخرا و تحديدا فى يناير الماضى لخوض رحلة احتراف في دوري الجامعات الأمريكية للكرة الطائرة، ضمن صفوف فريق جامعة إلينوي في "شيكاغو" .

ونجحت سهيلة وفيق فى كسب الثقة فى النادى الأهلى قبل رحلة الاحتراف حتى اعتمد عليها مدرب الفريق فى مباريات هامة سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقى، نظرا لأنها لاعبة تمتلك موهبة قوية فى عالم الكرة الطائرة. ويرصد الخليج 365 لقطات للاعبة سهيلة وفيق فى الصور التالية:



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سهيلة وفيق بقميص الأهلى



سهيلة وفيق و أسرتها



سهيلة وفيق ووالدتها