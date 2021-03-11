شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتجه للإسكندرية اليوم لإقامة معسكر مغلق استعدادا لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجه، اليوم الخميس، فريق أسوان بقيادة علاء عبد العال المدير الفنى لأبناء الجنوب إلى مدينة الإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمباراة سموحة المقرر إقامتها غداً الجمعة على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يسافر الفريق بعد أداء المران الأخير فى معسكر القاهرة.

ومن المقرر أن يعلن أسوان عن قائمة مباراة سموحة عقب انتهاء مران، اليوم، قبل السفر إلى الإسكندرية.

وحذر علاء عبد العال المدير الفنى لأسوان لاعبى الفريق من التهاون فى لقاء سموحة خاصة بعد الخسارة فى آخر مباراتين أمام البنك الأهلى ثم بيراميدز.

وشدد عبد العال، على ضرورة تصحيح المسار خلال المباراة المرتقبة واستعادة طريق الانتصارات والنتائج الإيجابية، فى ظل تقارب النقاط بين جميع الأندية بجدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل أسوان المركز الـ12 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 17 نقطة حصدها أبناء الجنوب من 15 مباراة، حيث فاز أسوان فى 4 مباريات وتعادل فى 5 وخسر 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو أسوان 10 أهداف واستقبلت شباكهم 16 هدفا آخر.

وعن الخسارة من بيراميدز قال علاء عبد العال: الخسارة من بيراميدز لا تعبر عن سير المباراة نهائيا، وبيراميدز سنحت له فرصة أو اثنين فقط طوال المباراة، مؤكدا أن فريقه قدم مباراة جيدة خلال اللقاء.

وأضاف مدرب أسوان أن بطولة الدورى صعبة هذا الموسم والدور الثانى من المسابقة سيكون لتجميع النقاط، وأنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام سموحة فى اللقاء المقبل من الدوري، وسموحة فريق جيد رغم أنه لا يحقق الفوز ويعد أكثر الفرق تعادلا فى الدورى.