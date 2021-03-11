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"الأربعاء المقبل".. اتحاد الكرة يدعو الأندية لبحث مواجهة ضغط المباريات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قرر أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عقد اجتماعا مع أندية القسم الأول في الواحدة ظهر الأربعاء المقبل.

ويهدف اتحاد الكرة لعقد اجتماعا مع الأندية لتبادل الرأي حول سبل تخفيف ضغط المباريات على الأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، خاصة التي تمثل الكرة المصرية في البطولات الخارجية بإلإضافة إلى مناقشة عدد من الأمور تهم الأندية.

جاءت دعوة اتحاد الكرة للأندية حرصا منه على مصلحة الكرة المصرية ومنتخباتها الوطنية وأنديتها ومسابقاته المحلية في ظل ظروف تفشي فيروس .

جدير بالذكر أن كورونا أجبر على أن يعيش ظرفًا استثنائيًا بدأ بإنهاء الموسم الماضي في وقت متأخر عن موعده الأصلي بالإضافة لانطلاق الموسم الجديد بعد أيام من ختام الموسم المنقضي، وذلك لأول مرة في تاريخ الدوري المصري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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