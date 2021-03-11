كيف علقت صحف أوروبا على خروج برشلونة من منافسات الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

سلطت الصحف الإسبانية والفرنسية الضوء على المباراة التي جمعت بين باريس سان جيرمان وبرشلونة في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

بتلك النتيجة تأهل باريس سان جيرمان إلى الدور ربع النهائي من تشامبيونزليج بعدما عزز تقدمه في مباراة الذهاب التي استضافها ملعب كامب نو بنتيجة 4-1.

بعض الصحف الإسبانية وصفت أداء برشلونة في مباراة الأمس بالمشرف، بينما أشادت الصحف الفرنسية بتألق كيلور نافاس حارس مرمى النادي الباريسي والذي كان سببا مباشرا في الحفاظ على أفضلية ناديه في ربع النهائي.

ماركا

"نافاس يوقف برشلونة"

وتحدثت ماركا عن إقصاء برشلونة من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا بعدما فشل في تعويض الخسارة برباعية في لقاء الذهاب أمام باريس.

وكتبت الصحيفة الإسبانية: كيلور نافاس يوقف برشلونة".

موندو ديبورتيفو

"بشرف"

رأت الصحيفة الكتالونية أن خروج برشلونة من دور الـ16 جاء بعد أداء جيد أمام باريس في لقاء الإياب الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

سبورت

"بشرف"

واتفقت "سبورت" مع صحيفة "موندو" على أن خروج الفريق الكتالوني جاء بشرف أمام باريس سان جيرمان.

آس

"الفخر لا يكفي"

زعمت صحيفة "آس" أن الخروج المشرف لا يكفي، مشيرة إلى أن نافاس ومبابي أنهيا مهمة برشلونة في الأبطال.

ليكيب

"نافاس هو ميسي"

واشارت الصحيفة الفرنسية بتألق نافاس حارس مرمى النادي الباريسي، حيث حافظ على فارق الأهداف بين فريقه وبين برشلونة بعد الهجمات التي شنها لاعبو الفريق الكتالوني طوال المباراة في محاولة تسجيل الأهداف لتقليص فارق الخسارة برباعية مقابل هدف في لقاء الذهاب.