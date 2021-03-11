كوكا والنني وجها لوجه.. وصدام الزمالك مع سيراميكا ضمن مباريات الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مراسل الخليج 365:

تقام اليوم الخميس العديد من المباريات المحلية والأوروبية، فمن المقرر أن يلتقي أولمبياكوس اليوناني المحترف بين صفوفه أحمد حسن "كوكا" مع أرسنال الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه محمد النني ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

من ناحية أخرى، سيحل سيراميكا كليوباترا ضيفا على الزمالك في مباراة الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفيما يلي نستعرض أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

الدوري الأوروبي (دور الـ16)

7:55- مانشستر يونايتد x ميلان

تنقل المباراة عبر قناة (bein sports Premium 1).

7:55- أياكس أمستردام x يونج بويز

تنقل المباراة عبر قناة (bein sports Premium 2).

10:00- أولمبياكوس x أرسنال

تنقل المباراة عبر قناة (bein sports Premium 1).

10:00- توتنهام x دينامو زغرب

تنقل المباراة عبر قناة (bein sports Premium 2).

الدوري المصري (الجولة الـ15)

7:30- الزمالك x سيراميكا

تنقل المباراة عبر قناة (ON Time Sports 1 HD).