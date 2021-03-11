تمهيدًا لعودته لقيادة الزمالك.. كارتيرون يصل القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

وصل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للتعاون السعودي، إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، تمهيدًا لعقد جلسة مع مسئولي الزمالك.

وارتبط كارتيرون بالعودة لقيادة المهمة الفنية لنادي الزمالك خلفًا للبرتغالي جيمي باتشيكو الذي لم تتخذ إدارة النادي الأبيض أي قرار نحوه حتى الآن.

وكان مصدر مسؤول قد أكد في تصريحات خاصة لمصراوي أن كارتيرون قام بفسخ تعاقده مع نادي التعاون، بعدما عقد جلسة مع مسؤولي النادي السعودي وتم الاتفاق على كافة الأمور المتعلقة بفسخ التعاقد.

وقاد كارتيرون فريق التعاون للفوز أمام أبها بهدف نظيف في الجولة الـ23 لمسابقة دوري المحترفين السعودي.

جدير بالذكر أن باتريس كارتيرون سبق له قيادة الزمالك في الموسم الماضي حيث حقق رفقة الأبيض لقبي السوبر المصري والأفريقي إلى جانب التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا قبل أن يرحل لقيادة التعاون السعودي.