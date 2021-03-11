شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجري مسحة طبية اليوم قبل السفر للكونغو السبت لمواجهة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري فريق الأهلي مسحة طبية اليوم الخميس للكشف عن فيروس كورونا قبل السفر إلى الكونغو يوم السبت المقبل، استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، باعتباره إجراء روتينيا يجريه الفريق الأحمر قبل أي مباراة أو رحلة سفر خارج مصر لخوض مبارياته بالبطولة الإفريقية.

وأغلق الجهاز الفني للأهلي صفحة مباراته ضد الإسماعيلي والتي جمعتهما أمس والمؤجلة من الأسبوع الـ12 للدوري وانتهت بفوز الفريق الأحمر بثنائية نظيفة، من أجل بدء التحضير لموقعة فيتا كلوب الحاسمة في مشوار الفريق الأحمر بدوري أبطال أفريقيا، لاسيما بعدما فشل في حصد الثلاث نقاط بمباراة الجولة الأخيرة التي جمعتهما على استاد القاهرة.

وفى سياق آخر، طلب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، معلومات كافية وشاملة عن أحمد سمير، جناح طلائع الجيش، المُرشح للانتقال للأهلي خلال الصيف المقبل؛ لتدعيم الفريق.

ويرغب المدير الفني للأهلي في معرفة جميع المعلومات عن اللاعب المُرشح للفريق، من أجل البت في الصفقة وحسمها بشكل نهائي، بعدما دخل اللاعب حسابات لجنة التخطيط بالنادي، من أجل التعاقد معه وتدعيم مركز الجناح الأيمن بالفريق الأحمر، في ظل رغبة الجهاز الفني في تدعيم هذا المركز بلاعبين سوبر.