شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. عمرو الصفتى يقود الزمالك لفوز قاتل على المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح عمرو الصفتي مدافع الزمالك السابق في إحراز هدف الفوز لفريقه في مرمي المنصورة في موسم 2010 قاد خلاله الزمالك للفوز بهدف نظيف والصعود للمركز الخامس في جدول الدوري وقتها.

عمرو الصفتي أحرز الهدف في الوقت القاتل ضمن منافسات الأسبوع الـ15 للدوري، وما زاد من أهمية الهدف أنه جاء ليحمل الفوز الأول لحسام حسن الذي كان يتولى مهمة المدير الفني لفريق الزمالك في أول مباراة له.

الهدف جاء في الدقيقة 89 ليكلل الضغط الأبيض بالنجاح بعدما تصدى القائم لتسديدة أحمد جعفر لتجد المتابع عمرو الصفتي الذي أسكن الكرة مباشرة الشباك معلنا عن هدف الفوز للزمالك.