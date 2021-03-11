شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسابق الزمن لتجهيز معلول وطاهر وأيمن أشرف لرحلة الكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق الجهاز الطبي بالأهلي الزمن من أجل تجهيز الثلاثي على معلول وأيمن أشرف وطاهر محمد طاهر، لمرافقة البعثة الحمراء المتجهة إلى الكونغو يوم السبت المقبل، استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بعد استبعادهم من قائمة مباراة الإسماعيلي الأخيرة بسبب الإصابات.

ولم يكتمل شفاء علي معلول من الإصابة بشد في العضلة الخلفية التي تعرض لها في مباراة فريقه ضد بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، حيث مر شهر على إصابة الدولي التونسي دون تماثله للشفاء، بينما اشتكى أيمن أشرف من إصابة في الأنكل ويعاني طاهر محمد طاهر من الإجهاد وهو ما تسبب فى خروجهم من قائمة مباراة الإسماعيلي، وقد يكون الثلاثة أو اثنين منهم جاهزين لرحلة الأهلي إلى الكونغو.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني تجهيز الثلاثي لاصطحابهم في رحلة السفر إلى الكونغو لاسيما مع حاجة الفريق لجهودهم خاصة الثنائي معلول وأيمن لعدم وجود لاعب يشغل الجبهة اليسرى في موقعة فيتا كلوب القادمة، حيث فضل إراحة أيمن عن مباراة الإسماعيلي للاحتفاظ به في مباراة فيتا كلوب، بينما يحاول الجهاز الطبي تجهيز معلول للحاق بالمباراة وكذلك طاهر.

وحقق فريق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، باستاد برج العرب في الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري. سجل بدر بانون هدف التقدم للأهلي من ضربة جزاء في الدقيقة 72، وأضاف صلاح محسن الهدف الثاني في الدقيقة 88.