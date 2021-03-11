شكرا لقرائتكم خبر عن حسني عبدربه: «إدارة الإسماعيلي لو عايزاه يهبط مش هتعمل كده.. ومش هسكت تاني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسنى عبدربه، نجم الإسماعيلى ومنتخب مصر السابق، ان الإدارة الحالية للدراويش سبب انهيار فريق الكرة.

وخسر الإسماعيلي من الاهلي بهدفين نظيفين في مباراتهما امس من الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الممتاز.

وأضاف عبدربه في تصريحات تليفزيونية: «الاسماعيلي يحتاج وقفة بسبب التقصير الذي يحدث من الإدارة».

تابع: «لو المسؤولين في النادي عايزين ينزلوا الإسماعيلي درجة ثانية مش هيعملوا كده».

واوضح حسني عبدربه أن الحل الوحيد لعلاج الاسماعيلي هو وجود جهاز فنى «صايع كرة»، على حد قوله.

وطالب نجم الاسماعيلي السابق ادارة الكرة والإدارة الفنية بالتحرك، كم طالب على ابو جريشة بتصحيح المسار لان الاسماعيلي نادي كبير وتاريخ.

وقال عبدربه: «لن اصمت على ما يحدث في نادى الإسماعيلى ولاعبو الإسماعيلى لا يشعروا بقيمة النادى أو جماهيره ولا يدركون حجم الأسي والمعاناة».

ووصف عبدربه مباراة الامس امام الاهلي بالشيء المتوقع، وقال: «ركلة الجزاء غير المحتسبة للإسماعيلى كانت ستحتسب إذا كانت على الدراويش».

واختم قيصر الكرة المصرية تصريحاته بالتأكيد على ان «أزمة الإسماعيلى لا تتوقف على مباراة الاهلى وانما هناك ازمات كثيرة منذ وقت طويل».