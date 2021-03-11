شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: الإسماعيلي أصبح خصمًا سهلًا.. ولاعبوه «أسوأ جيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق إن الجيل الحالي من لاعبي الإسماعيلي هو الأسوأ في تاريخ النادي، وليس لديهم أي طموحات.

وأضاف سعيد في تصريحات تليفزيونية: «لاعبو الاسماعيلي يفتقدون الروح ومقومات الفوز، فالفريق أصبح خصماً سهلاً لجميع أندية الدوري الممتاز وهذا أمر غير مألوف على النادي».

واختتم سعيد: «نوعية اللاعبين المتواجدة بصفوف الفريق لا تصلح تماماً للتواجد بكيان كبير بحجم الإسماعيلي».