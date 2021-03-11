اخبار الرياضه

إبراهيم سعيد: الإسماعيلي أصبح خصمًا سهلًا.. ولاعبوه «أسوأ جيل»

0 نشر
بليغ أبو عايد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: الإسماعيلي أصبح خصمًا سهلًا.. ولاعبوه «أسوأ جيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق إن الجيل الحالي من لاعبي الإسماعيلي هو الأسوأ في تاريخ النادي، وليس لديهم أي طموحات.

وأضاف سعيد في تصريحات تليفزيونية: «لاعبو الاسماعيلي يفتقدون الروح ومقومات الفوز، فالفريق أصبح خصماً سهلاً لجميع أندية الدوري الممتاز وهذا أمر غير مألوف على النادي».

واختتم سعيد: «نوعية اللاعبين المتواجدة بصفوف الفريق لا تصلح تماماً للتواجد بكيان كبير بحجم الإسماعيلي».

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا