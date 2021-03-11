شكرا لقرائتكم خبر عن حكم دولي: ضربة جزاء الأهلي غير صحيحة.. والإسماعيلي له ركلة لم تحتسب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الحكم الدولي السابق جمال بشير إن مستوي التحكيم في الدوري متراجع للغاية هذا الموسم رغم وجود تقنية الڤار.

أضاف الحكم الدولي السابق في تصريحات تليفزيونية: «النادي الاسماعيلي اتظلم اليوم في مباراته أمام الاهلي وله ضربة جزاء سليمة ١٠٠٪؜ لم تحتسب وتغاضي عنها الحكم».

وقال جمال بشير: «ضربة الجزاء التي حصل عليها الاهلي غير صحيحة ومندهش من احتسابها حتي بعد الرجوع لحكم الفيديو. القرارات كانت غير موفقة».

وانتهت مباراة الأهلي والاسماعيلي بفوز الأهلي بهدفين حملا توقيع بدر بانون وصلاح محسن.