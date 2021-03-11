شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد: أتمنى الانضمام إلى منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسين السيد، لاعب الإسماعيلي، إنه يتمنى الإنضمام لمنتخب مصر في المعسكر المقبل بعد المستوى الذي قدمه مع الفريق.

وقال حسين في تصريحاته تليفزيونية إنه يبذل كل جهده خلال الفترة الجارية للظهور بشكل مميز ومساعدة الإسماعيلي للعودة إلى مكانه الطبيعي.

وأضاف أنه لم يتلق أي شئ بخصوص الإنضمام للمنتخب خلال الفترة الجارية ولم يتواصل معه أحد بذلك.

وأتم أن الهزيمة امام الأهلي سوء توفيق فقط للإسماعيلي.