شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الزمالك السابق: الوضع في النادي كارثي وأشفق علي جهاز كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أيمن عبدالعزيز، لاعب الزمالك السابق، أن الوضع داخل الفريق الان كارثي.

وقال أيمن في تصريحات تليفزيونية إلى أن مروان حمدي لا يملك خبرات اللعب الافريقي والجزيري لا يشارك مع الفريق سوى في الدوري فقط.

وأضاف أنه لا يعلم سبب رحيله عن قطاع ناشئين بالزمالك خلال الفترة الماضية.

وأردف أن ازمته بقطاع الناشئين كانت قبل رحيله بشهرين ولن تؤثر عليه نهائيا.

وأتم أنه يشفق على شقيقه أمير عبدالعزيز حال توليه المسئولية مع كارتيرون بالزمالك.