منذ قليل.. كارتيرون يصل القاهرة استعدادا لقيادة الزمالك في ولاية ثانية

الشارقة - اميمة ياسر -

وصل الفرنسي باريس كارتيرون، المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، إلى القاهرة، استعدادا لقيادة القلعة البيضاء في ولاية ثانية خلفًا للبرتغالي جايمي باتشيكو، الذي قررت اللجنة المؤقتة التي تدير النادي الأبيض الإطالة به عقب مباراة سيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري الممتاز.

وكان كارتيرون قد رحل عن تدريب الزمالك نهاية العام الماضي، من أجل قيادة فريق التعاون السعودي، وذلك بعدما دفع قيمة الشرط الجزائي الخاص به مع القلعة البيضاء "كاش".

وحقق الفرنسي مع الزمالك بطولتي السوبر المصري والسوبر الأفريقي، على حساب فريقي الأهلي والترجي التونسي خلال شهر فبراير من العام الماضي 202‪0

يذكر أن كارتيرون له 3 تجارب تدريبية في مصر، الأولى كانت مع وادي دجلة، والثانية مع الأهلي، والثالثة مع الزمالك، لا سيما يستعد لخوض ولاية ثانية مع القلعة البيضاء.