الإسماعيلى يغلق صفحة الأهلي ويستعد لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

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القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش صفحة مباراة الأهلى التى أقيمت مساء الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز وخسرها الدراويش بهدفين نظيفين.

ويبدأ الدراويش الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار مباريات الاسبوع السادس عشر للمسابقة، حيث تخوض العناصر التى شاركت بشكل أساسى فى مواجهة الأهلي تدريبات استشفائية فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناًُ قوياً.

ولعب النادى الإسماعيلى 15 مباراة، فاز في مباراة وتعادل في 7 لقاءات وسقط في فخ الهزيمة في 7 مواجهات، سجل 12 هدفا واستقبل 20 هدفا، وله 10 نقاط فقط.

حقق الدراويش الفوز الوحيد على نادى أسوان، فيما تعادل أمام كل من "المصرى، الإنتاج الحربى، البنك الاهلى، غزل المحلة، بيراميدز، إنبى، وادى دجلة"، وسقط أمام كل من "الجونة، المقاصة، المقاولون العرب، سموحة، الاتحاد السكندرى، الزمالك ، والاهلى ".

وجاءت نتائج الدراويش كالتالى..

الإسماعيلى 0 /0 المصرى

الإسماعيلى 3 /3 الإنتاج الحربى

الجونة 2 /1 الإسماعيلى

الإسماعيلى 0 /0 البنك الأهلى

نادي أسوان 0 /2 الإسماعيلى

مصر المقاصة 3 /1 الإسماعيلى

الإسماعيلى 0 / 1 المقاولون العرب

غزل المحلة 2 / 2 الإسماعيلى

الإسماعيلى 1 / 1 بيراميدز

سموحة 2 / 0 الإسماعيلى

الإسماعيلى 0 / 1 الاتحاد السكندرى

الزمالك 2 / 1 الإسماعيلى

الإسماعيلى 1 / 1 إنبى

وادى دجلة 0 /0 الإسماعيلى

الاسماعيلى 2/0 الاهلى