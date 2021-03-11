شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات فى الجولة السادسة عشر لمجموعة بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم مباريات الجولة السادسة عشر للمجموعة الثالثة التى تضم فرق بحرى والإسكندرية بدورى القسم الثانى، أبرزها الرجاء المطروحى بقيادة أبو العينين شحاتة مع فاركو الذى يحتل صدارة المجموعة برصيد 30 نقطة فى مواجهة صعبة للطرفين فى ظل قوة الفريقين.

ويخرج حرس الحدود صاحب المركز الثانى برصيد 28 نقطة مع دمنهور صاحب المركز الثانى عشر برصيد 16 نقطة فى مواجهة يبحث فيها محمد حليم المدير الفنى للحدود عن الثلاث نقاط، من أجل الضغط على صاحب المركز الأول.

وفى إطار مباريات نفس الجولة يخرج بلدية المحلة صاحب المركز الثالث برصيد 28 نقطة لمواجهة بنى عبيد صاحب المركز الأخير برصيد 9 نقاط، ويسعى رمضان السيد المدير الفنى للبلدية للعودة للانتصارات بعد التعادل الأخير على ملعبه أمام الجزيرة المطروحى، ويلتقى الأوليمبى صاحب المركز الرابع برصيد 26 نقطة مع سبورتنج مفاجأة المجموعة صاحب المركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة فى لقاء صعب لأبناء أحمد سارى، والذين نجحوا فى خطف أغلى ثلاث نقاط الجولة الماضية بالفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف.

وعلى ملعبه يستضيف أبو قير للأسمدة بقيادة أحمد الكأس نظيره كفر الشيخ بقيادة عبد الفتاح عبد الرازق فى مواجهة صعبة لأصحاب الأرض والذين غاب عنهم الإنتصارات فى اللقاءات الأخيرة وابتعدوا عن الصدارة بفارق 6 نقاط، كما يلتقى مالية كفر الزيات صاحب المركز السابع برصيد 20 نقطة مع دكرنس الذى يحتل المركز التاسع برصيد 17 نقطة فى مواجهة متكافئة للفريقين ، كما يواجه بيلا فريق المنصورة المترنح والذى رحل عنه ياسر عبد الواحد مديره الفنى بعد الهزيمة الأخيرة أمام سبورتنج، وتختتم مباريات الجولة بلقاء مطروحى خاص بين الحمام الذى يحتل المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة مع الجزيرة صاحب المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.