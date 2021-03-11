شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد: أستحق ركلة جزاء أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسين السيد، لاعب نادي الإسماعيلي، إن الفريق قدم مباراة جيدة أمام الأهلي بالأمس ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: «ظهرنا بشكل جيد خلال الشوط الأول، كما أنني أستحق ركلة جزاء بعد عرقلتي من قِبَل محمد هاني، لكنني لن أتحدث كثيراً في الأمور التحكيمية».

واختتم: «الاسماعيلي يمر بموقف عصيب هذا الموسم، لكن أعِد جماهير الدراويش بعودة الفريق إلى المكانة التي يستحقها خلال الفترة القادمة».