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حسين السيد: أستحق ركلة جزاء أمام الأهلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسين السيد، لاعب نادي الإسماعيلي، إن الفريق قدم مباراة جيدة أمام الأهلي بالأمس ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: «ظهرنا بشكل جيد خلال الشوط الأول، كما أنني أستحق ركلة جزاء بعد عرقلتي من قِبَل محمد هاني، لكنني لن أتحدث كثيراً في الأمور التحكيمية».

واختتم: «الاسماعيلي يمر بموقف عصيب هذا الموسم، لكن أعِد جماهير الدراويش بعودة الفريق إلى المكانة التي يستحقها خلال الفترة القادمة».

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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