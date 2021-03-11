شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد ينتقد إدارة الزمالك: «كارتيرون تخلى عن النادي في وقت صعب.. يرجع تاني إزاي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إبراهيم سعيد، نجم الكرة المصرية السابق، إنه لا يؤيد عودة الفرنسي باتريس كارتيرون مرة أخرى إلى تدريب الزمالك خلفاً للبرتغالي باتشيكو الذي اقترب بشدة من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء.

وأضاف سعيد في تصريحات تليفزيونية: «كارتيرون سبق وتخلى عن الزمالك في وقت صعب أثناء ولايته الأولى مع الفريق، ورحل بشكل مفاجئ إلى التعاون السعودي وهو أحد أسباب خسارة الزمالك لدوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي».

واختتم سعيد: «أتعجب من قرار مجلس إدارة الزمالك بالتفكير في عودة كارتيرون مرة أخرى، بعدما رحل بطريقة لا تليق بمكانة وجماهير نادي الزمالك. بصراحة مش عارف كارتيرون هيرجع تاني الزمالك ازاي».