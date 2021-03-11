شكرا لقرائتكم خبر عن محمود أبو الدهب: لاعبو الأهلي كانوا مشغولين أمام الإسماعيلي لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد محمود أبوالدهب، نجم الكرة المصرية السابق، بأداء نادي الاسماعيلي أمام الأهلي خلال أحداث الشوط الأول من المباراة التي جمعت الفريقين بالأمس ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأضاف ابو الدهب في تصريحات تليفزيونية: «لاعبي الاسماعيلي ظهروا بشكل جيد في الشوط الأول، لكن كان يجب على دراجان يوفيتش المدير الفني للدراويش عدم فتح خطوطه في الشوط الثاني، وإغلاق المساحات أمام لاعبي الأهلي».

واختتم أبوالدهب: «لاعبو الأهلي كانوا يفكرون في مباراة فيتا كلوب بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا المقرر لها الثلاثاء المقبل، وذلك نظراً لصعوبة موقف الفريق بعد التعادل مع الفريق ذاته في مباراة الذهاب بهدفين لكل فريق».