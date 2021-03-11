شكرا لقرائتكم خبر عن حسني عبد ربه: مجلس الإدارة الحالي فرّق بين جماهير الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسني عبدربه، نجم نادي الإسماعيلي والكرة المصرية السابق، أن الفريق يحتاج إلى تكاتف أبناءه في هذا الفترة العصيبة التي يمر بها الفريق في الفترة الراهنة.

وأضاف عبدربه في تصريحات تليفزيونية: «الفريق يحتاج إلى مدرب بدرجة مشجع، ومدير كرة يعلم قيمة النادي الاسماعيلي، لإنقاذ الفريق من الأزمة التي يمر بها».

واختتم: «مجلس الإدارة الحالي فَرَقَ بين جماهير الدراويش، فأصبح الجمهور منقسم بين مؤيد ومعارض لقرارات مجلس الإدارة، ولا بد من اتحاد قدامى النادي وحضورهم مباريات الفريق».