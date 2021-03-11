شكرا لقرائتكم خبر عن حسني عبد ربه يهاجم لاعبي الإسماعيلي ومجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم حسني عبدربه لاعب نادي الاسماعيلي ومنتخب مصر السابق لاعبي الفريق الكروي الاول بنادي الاسماعيلي ومجلس الادارة برئاسة ابراهيم عثمان بعد تدهور حال الفريق وتراجعه إلى قاع جدول الدوري المصري الممتاز.

وقال حسني عبدربه في تصريحات تليفزيونية: «لاعبو الاسماعيلي الحاليين لا يشعرون بقيمة تيشيرت الاسماعيلي، والجيل الحالي للفريق بلا طموح ويفتقد مقومات المنافسة».

وانتقد حسني عبدربه سلبيه لاعبي الاسماعيلي وحالة من الإستسلام التام، وانعدام الرغبة في تحقيق الإنتصارات، كما أن وضع الفريق الحالي غير مطمئن، ويحتاج إلى لاعبين محبين للنادي ويُدركون قيمته وتاريخه.

واختتم عبدربه: «الاسماعيلي يحتاج إلى جهاز فني من أبناء النادي في الفترة الحالية، للم شمل الفريق والمجلس الحالي يبحث دائما عن مبررات ليعلق عليها فشله».