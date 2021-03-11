شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي الأهلي يخضعان لكشف المنشطات عقب مباراة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع ثنائي الأهلي، ياسر إبراهيم وجونيور أجاي، للكشف عن المنشطات، عقب مواجهة الإسماعيلي. وحصد الأهلي، فوزًا مثيرًا على حساب الإسماعيلي، بنتيجة (2-0)، مساء الأربعاء، على ملعب برج العرب، في لقاء مؤجل بالدوري المصري الممتاز.

وتم أخذ عينة عشوائية من ثنائي الأهلي عقب اللقاء، حيث تواجدت لجنة مختصة من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، في لقاء اليوم. ورفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة محتلًا المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر، وتجمد رصيد الإسماعيلي عند 10 نقاط في المركز الـ 16.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعرب عن سعادته بالفوز اليوم على الإسماعيلي بهدفين دون رد في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «حققنا المطلوب اليوم، ونجحنا في حصد النقاط الثلاث ولم تستقبل شباكنا أي أهداف، كانت مباراة صعبة، أرضية الملعب لم تساعدنا على الظهور بطريقتنا المعهودة، كنا نلعب كرة طائرة بسبب الملعب، وحققنا الفوز، في إشارة للاعتماد على الكرات العالية».

وأشار إلى أن الأهلي قدم مستوى متميزا أمام فيتا كلوب في المباراة الماضية، ولكن لم نتمكن من تحقيق الفوز، واليوم قدمنا مستوى جيدا، ونجحنا في تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة. وأوضح موسيماني أن مباراة اليوم أمام الاسماعيلي تعد إعدادا جيدا بالنسبة لنا أيضا لمباراة فيتا كلوب المقبلة المهمة. وأضاف: «قدمنا مستوى متميزا اليوم، وتحدثت مع اللاعبين قبل مباراة الإسماعيلي؛ من أجل الاستعداد من خلال هذه المباراة لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقبلة».

وأكد المدير الفني للأهلي أن الفريق استغل الفرص التي حصل عليها اليوم ونجح في تسجيل هدفين، مشيرا إلى أن اللاعبين الذين لا يشاركون بشكل أساسي، لهم دور مهم في المباريات مستشهدا بمروان محسن الذي دفع به في الشوط الثاني أمام فيتا كلوب ونجح في تسجيل هدف، وصلاح محسن الذي شارك اليوم في الشوط الثاني ونجح أيضا في التسجيل وهو أمر يحسب للاعبين.

وقال موسيماني إنه يقدر حجم الضغوط التي يتعرض لها الفريق وتوالي المباريات محليا وإفريقيا، لذلك يحرض على وضع الطرق الأكثر نجاحا لتحقيق الاستشفاء للاعبين في ظل توالي المباريات.

وقال إنه يتعامل مع الظروف التي يتعرض لها الفريق بسبب الاصابات مثلما حدث اليوم، من خلال إشراك أحمد رمضان بيكهام في الجبهة اليسرى، في ظل غياب ثلاثي هذه الجبهة على معلول وأيمن أشرف ومحمود وحيد للإصابة. أضاف: «لا أتحدث عن مبررات، ولكن أتحدث عن ظروف نتعامل معها وننجح في التعامل معها».

واختتم المدير الفني للأهلي تصريحاته قائلا: «خضنا العديد من المباريات محليا وقاريا، وأيضا في كأس العالم للأندية مؤخراً، ومن ثم نبحث دائما عن تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب رغم ضغط المباريات؛ لتجنب تعرض اللاعبين لمزيد من الاصابات، في ظل عدم وجود فترة كافية للراحة».