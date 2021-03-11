شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان × برشلونة: نافاس يحبط مخطط «الريمونتادا» ونهاية سلسلة تاريخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فشل برشلونة في تحقيق المعادلة الصعبة وتعادل بنتيجة 1-1 مع باريس سان جيرمان في إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا، ليتأهل النادي الباريسي لدور ال8 بفضل نتيجة مباراة الذهاب في إسبانيا والتي شهدت فوز الفريق بنتيجة 4-1 على العملاق الكتالوني، ليتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة 5-2.

وتقدم باريس سان جيرمان في نتيجة المباراة عن طريق هدف من ركلة جزاء حصل عليها ماورو إيكاردي نتيجة تدخل من المدافع الفرنسي كليمون لونجليه، وسجلها كيليان مبابي.

وعدل ليونيل ميسي النتيجة في الدقيقة 37 بعد تسديدة صاروخية رائعة سكنت شباك الكوستاريكي كايلور نافاس.

ولاحت لـ برشلونة فرصة التقدم في النتيجة عند نهاية الشوط الأول من خلال ركلة جزاء حصل عليها أنطوان جريزمان من الظهير الأيسر لايفين كورزاوا، لكن ليونيل ميسي أهدر تلك الركلة مع تألق الحارس نافاس الذي حافظ على نتيجى التعادل 1-1 مع نهاية الشوط الأول.

وحافظ باريس سان جيرمان على النتيجة في الشوط الثاني ليتمكن الفريق من إقصاء العملاق الكتالوني والإستمرار في البطولة التي وصل لمباراتها النهائي في نسخة الموسم الماضي.

رجل المباراة:

مبابي سجل لكن الحارس الكوستاريكي كايلور نافاس لعب دور البطولة المطلقة في هذه المباراة التي شهدت سيطرة تامة للضيوف مع تسديدهم لـ 21 تسديدة، 10 منهم على حارس مرمى أصحاب الأرض الذي تصدى لـ 9 منهم، بما في ذلك ركلة جزاء من ليونيل ميسي، ليحبط حارس مرمى ريال مدريد السابق مخطط برشلونة لسيناريو الريمونتادا.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

كيليان مبابي سجل 8 أهداف في أخر 5 مباريات مع باريس سان جيرمان في مختلف البطولات.

مبابي عادل رقم ميسي كأكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في دوري الأبطال قبل بلوغ عامه ال23 (25).

مبابي (22 عامًا و80 يومًا) هو أصغر لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل 25 هدفًا، محطمًا الرقم السابق بأسم ليونيل ميسي (بعمر 22 عامًا و286 يومًا).

مبابي هو ثامن لاعب في تاريخ الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال الذي يسجل 4 أهداف أو أكثر في مجموع المباراتين ضد المنافس.

كيليان مبابي سجل 4 أهداف ضد برشلونة خلال الموسم الحالي في دوري الأبطال، وهو أكبر سجل تهديفي لـ لاعب ضد النادي الإسباني خلال موسم في المسابقة.

مبابي سجل 11 هدفًا في أدوار خروج المغلوب بدوري الأبطال، فقط كريم بنزيما (18) وتييري هنري (12) سجلا أكثر منه على مستوى اللاعبين الفرنسيين في المسابقة.

هدف ميسي ضد باريس سان جيرمان هو أول هدف للاعب من اللعب المفتوح في دوري الأبطال هذا الموسم، وبعد 4 أهداف من ركلات جزاء.

ميسي اشترك في تسجيل 21 هدفًا (سجل 15 وصنع 6) في 17 مباراة لعبها بمختلف البطولات خلال عام 2021.

هذا هو أول هدف لـ ميسي في خارج الديار في أدوار خروج المغلوب بـ دوري أبطال أوروبا منذ هدفه ضد تشيلسي في فبراير 2018.

منذ ديسمبر 2004، فقط كريستيانو رونالدو (20) سجل أهدافًا من تسديدات من خارج ال18 في دوري الأبطال أكثر من ليونيل ميسي (19).

فقط تييري هنري (5) هو من أهدر ركلات جزاء في تاريخ دوري الأبطال أكثر من ليونيل ميسي (4).

ليونيل ميسي فشل في تسجيل ركلة جزاء في دوري الأبطال للمرة الأولى منذ فبراير 2015 (ضد مانشستر سيتي). قبل اليوم النجم الأرجنتيني كان سجل 8 من أخر 8 ركلات سددها في المسابقة.

ليونيل ميسي سدد 5 ركلات جزاء خلال النسخة الحالية من دوري الأبطال، رقم قياسي في المسابقة مدون بأسم اللاعب نفسه في نسخة موسم 2011/2012 (5 ايضًا).

برشلونة فشل في بلوغ الدور ربع نهائي لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2006/2007، وبعد 13 عامًا متتاليًا وصل فيه الفريق على الأقل لهذا الدور في المسابقة (منذ موسم 2007/08 وحتى موسم 2019/20)، السلسلة الأطول في تاريخ المسابقة.

باريس سان جيرمان بلغ الدور ربع نهائي لدوري أبطال أوروبا للمرة السابعة في تاريخ المسابقة، رقم قياسي لنادي فرنسي في المسابقة.