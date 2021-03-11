شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله: إصابة "وادى" هى الخسارة الوحيدة لبيراميدز أمام نكانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود فتح الله، المدرب العام لفريق بيراميدز، أن الفوز على نكانا فى أول مباراة بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، أمر مهم، ويمثل دفعة قوية لكن لا نريد أن نسبق الأحداث ونفكر في البطولة، ولكن الأمور تسير خطوة خطوة.

وأضاف فتح الله فى تصريح له أن اللاعبين بذلوا مجهودا كبيرا، وكل فرد منهم كان على أكبر قدر من التركيز، قاتلوا لآخر دقيقة ويحسب ليهم التهديف فى الدقائق الأخيرة.

وأشار المدرب العام إلى أن فوز بيراميدز يزيد من الاستقرار، والخسارة الوحيدة فى المباراة هى إصابة محمود وادي، بخلاف ذلك المكسب شيء مميز وبنتيجة كبيرة أيضا.