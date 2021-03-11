شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله: إصابة "وادى" هى الخسارة الوحيدة لبيراميدز أمام نكانا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد محمود فتح الله، المدرب العام لفريق بيراميدز، أن الفوز على نكانا فى أول مباراة بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، أمر مهم، ويمثل دفعة قوية لكن لا نريد أن نسبق الأحداث ونفكر في البطولة، ولكن الأمور تسير خطوة خطوة.
وأضاف فتح الله فى تصريح له أن اللاعبين بذلوا مجهودا كبيرا، وكل فرد منهم كان على أكبر قدر من التركيز، قاتلوا لآخر دقيقة ويحسب ليهم التهديف فى الدقائق الأخيرة.
وحقق فريق بيراميدز فوزا مثيرا على نظيره نكانا الزامبى بثلاثة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين، مساء الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
تقدم محمود وادى مبكرا فى الدقيقة الثانية من عمر اللقاء قبل أن يبدأ الضيوف فى ترتيب أوراقهم، وسجل إسلام عيسى بالهدف الثانى فى الدقيقة التاسعة ليهدأ بعدها إيقاع المباراة، فيما تكفل محمد فاروق بتسجيل الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل من الضائع في اللقاء.