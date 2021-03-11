شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يطير إلى تركيا للمشاركة فى البريميرليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر القاهرة اليوم الأربعاء بعثة منتخب الكاراتيه متجهة إلى تركيا، للمشاركة فى منافسات بطولة البريميرليج، التى تقام فى الفترة من 10 إلى 15 ماس الجارى، بإسطنبول، وهى إحدى البطولات الدولية التى تدخل ضمن خطة الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو.

وتضم قائمة منتخب الكاراتيه المشارك فى البطولة كلا من شيماء أبو اليزيد، سارة عاصم، آية هشام، ريم سلامة، سهيلة أحمد، حبيبة ماجد، ومحمد صلاح، على الصاوى، عبدالرحمن حاتم، طه طارق، عبد الله ممدوح، محمد أحمد، ياسمين حمدى، وزياد محمد، يوسف أشرف، على الكومى، أسماء مجدى، تقى هشام، بالإضافة إلى فريال أشرف التى تُعد من اللاعبات الواعدات التى يعول عليهن الجهاز الفنى لتحقيق ميدالية فى البطولة، بجانب زملائها بالمنتخب مثل ياسمين حمدى وشيماء أبو اليزيد.

ويرافق البعثة، صالح عبد القادر رئيسا للبعثة، وأشرف أحمد إداريا، وأحمد الصاوى طبيبا، بينما عماد السرسى وهيثم فاروق حكمان، وعلى مستوى المدربين هانى قشطة، هانى محمود، ومحمد عبد الرحمن .