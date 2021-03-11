شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد على يقود هجوم البنك الأهلى أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق البنك الأهلى بقيادة خالد جلال الاستعانة بالمهاجم أحمد على في تشكيلة الفريق خلال المباراة القادمة أمام الاتحاد السكندرى، عقب العودة من الإصابة التي لحقت بيه لتعويض غياب فادى فريد الذى لن يخوض المباراة بسبب الإيقاف.

وشارك أحمد على في المباراة الودية التي أجريت بين فريق البنك الاهلى وطلائع الجيش الثلاثاء الماضى، والتي انتهت بالتعادل السلبى ضمن الاستعدادات لمباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويعد أمير عزمى مجاهد المدرب العام لفريق البنك الأهلى تقريرا فنيا عن اللاعبين لإرساله إلى خالد جلال المدير الفني الذى يغيب عن الفريق خلال الفترة الحالية بسبب الإصابة بفيروس كورونا، للوقوف على إمكانيات اللاعبين ووضع التشكيل الأمثل خلال المرحلة المقبلة.

ويلتقى فريق البنك الأهلي مع الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل، بينما يواجه طلائع الجيش فريق الإسماعيلي يوم الثلاثاء المقبل ضمن مواجهات الجولة الـ16 للدوري الممتاز.