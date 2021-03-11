شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحذر لاعبي الأهلي من خطورة ليليبو نجم فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لاعبيه من خطورة مكابي ليليبو جناح فيتا كلوب الكونغولي، في مباراة الفريقين القادمة يوم الثلاثاء المقبل، باعتباره أخطر أوراق الفريق الكونغولي الهجومية، ويجيد الاختراق من الأطراف وصاحب سرعات عالية، وأرهق دفاع الفريق الأحمر في مباراة الفريقين الأخيرة على استاد القاهرة.

وشكل ليليبو خطورة على مرمى الأهلي وسجل هدف فريقه الأول في مرمى الأهلي، بعدما راوغ أيمن أشرف وسجل الهدف بعد هروبه من الرقابة ويجيد اللعب في المساحات، لذا طالب موسيماني لاعبيه بفرض رقابة لصيقة على اللاعب وعدم منحه حرية في الحركة وتضييق المساحات أمامه في مباراة موقعة كينشاسا القادمة.

وطلب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، معلومات كافية وشاملة عن أحمد سمير، جناح طلائع الجيش، المُرشح للانتقال للأهلي خلال الصيف المقبل؛ لتدعيم الفريق.

ويرغب المدير الفني للأهلي في معرفة جميع المعلومات عن اللاعب المُرشح للفريق، من أجل البت في الصفقة وحسمها بشكل نهائي، بعدما دخل اللاعب حسابات لجنة التخطيط بالنادي، من أجل التعاقد معه وتدعيم مركز الجناح الأيمن بالفريق الأحمر، في ظل رغبة الجهاز الفني في تدعيم هذا المركز بلاعبين سوبر.