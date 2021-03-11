شكرا لقرائتكم خبر عن والتر بواليا «ملك إضاعة الفرص» ينضم لقائمة منتخب الكونغولي لأول مرة في تاريخه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - والتر بواليا المهاجهم الكونغولي، لاعب النادي الأهلي، تم استدعائه لمنتخب بلاده لأول مرة في تاريخه الكروي لخوض تصفيات أمم أفريقيا 2021 خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس.

ويخوض منتخب الكونغو لقاءين من العيار الثفيل خلال فترة التوقف الدولي، الأولى أمام الجابون، والثانية أمام جامبيا ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.

منتخب الكونغو يحتل المركز الثالث في ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن الجابون وجامبيا متصدري المجموعة. والتر بواليا انضم لصفوف النادي إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشنوية الماضية قادما من الجونة بعدما قدم مع الفريق الغردقي أداءا مميزا.

خاض والتر بواليا 17 مباراة هذا الموسم بين فريقي الجونة والأهلي وسجل 4 أهداف وصنع هدفا واحدا، وشارك المهاجم الكونغولي مع الشياطين الحمر حتى الآن في 12 مباراة بينهم 6 في الدوري المصري و3 في دوري أبطال إفريقيا ومثلهم في كأس العالم للأندية. ولم يسجل بواليا مع الأهلي سوى هدف وحيد كان في شباك المريخ في دوري أبطال إفريقيا.

والجدير بالذكر أن والتر بواليا أضاع العديد من الفرص السهلة أمام فيتا كلوب السبت الماضي خلال الجولة الثالثة لدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، الأمر الذي أبعده عن التشكيلة الأساسية أمام فريق الإسماعيلي والذي أقيم مساء الأربعاء 10/3/2021، وفاز به المارد الأحمر بهدفين نظيفين.