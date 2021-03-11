شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا .. محمد صلاح يتساوى مع ميسي وهالاند يتصدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح لاعب ليفربول يتزعم الهدافين داخل مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 25 هدفا بعدما سجل في شباك لايبزيج الألماني خلال جولة الإياب لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويأتي محمد صلاح في ترتيب الهدافين في دوري أبطال أوروبا بالمركز التاسع متفوقا على ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي جاء في المرتبة العاشرة من قائمة الهدافين في التشامبيونزليج، وتصدر هالاند دبابة بروسيا دورتموند الألماني القائمة برصيد 10 أهداف.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا: 2021

1ـ إيرلينج هالاند - لاعب نادي بروسيا دورتموند - 10 أهداف.

ويأتي في المركز الثاني 7 لاعبين من العيار الثقيل يتساون في تسجيل الأهداف وهم :

ألفارور مورتا - لاعب يوفنتوس - 6 أهداف ـ كيليان إمبابي – لاعب سان جيرمان - 6 أهداف ـ ماركوس راشفورد – لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي - 6 أهداف ـ نيمار دا سيلفا – لاعب سان جيرمان - 6 أهداف - أوليفيه جيرو – لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي - 6 أهداف ـ يوسف النصيري – لاعب إشبيلية - 6 أهداف ـ الحسن بليا – لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ - 6 أهداف.

3- محمد صلاح - لاعب ليفربول 5 أهداف، و ليونيل ميسي – لاعب برشلونة 5 أهداف.