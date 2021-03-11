شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الاسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقميت أمس مباراة الأهلي ضد الاسماعيلي على استاد برج العرب وذلك ضمن مباريات الاسبوع 12 من الدوري المصري ، وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل لاشئ , احرزهما كلا من بدر بانون في الدقيقة 72 وصلاح محسن في الدقيقة 88 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة عزز النادي الأهلي من وصافته للدوري المصري حيث اصبح رصيده 27 نقطة من 11 مباراة وبفارق 3 نقاط عن الزمالك متصدر الدوري برصيد 30 نقطة من 13 مباراة، بينما تجمد رصيد الاسماعيلي عند النقطة 11 من 15 مباراة ومحتلا بها المركز 16 من جدول الدوري المصري وبفارق الاهداف عن الانتاج الحربي الذي يحتل المركز 17 ونقط وحيدة عن قاع جدول الدوري المصري فريق وادي دجلة.

وفيما يلي جدول الدوري المصري وترتيبه موضحا فيه عدد المباريات وعدد مرات الفوز والتعادل والخسارة وماله له وما عليه من الاهداف والفرق بينهما وعدد النقاط لكل فريق.