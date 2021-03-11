شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدورى المصري .. أوباما وسمير في الصدارة وريان وصيفًا وغياب للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد انتهاء لقاء الأهلي والإسماعيلي الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب برج العرب ضمن منافسات الدوري الممتاز، وفوز الأهلي بهدفي بدر بانون وصلاح محسن لم يحدث أي تغيير في ترتيب هدافي الدوري الممتاز المصري واستمر غياب نجوم الأهلي عن أول 3 مراكز للهدافين.

ترتيب هداف الدوري المصري الممتاز 2021

وجاء 3 لاعبين محتلين المركز الأول برصيد 7 أهداف، وهم أحمد سمير لاعب طلائع الجيش- يوسف أوباما لاعب الزمالك- عمر كمال لاعب المصري البورسعيدي.

وفي المركز الثاني لترتيب الهدافين، يأتي أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا والمعار من الأهلي برصيد 6 أهداف- وبنفس الرصيد يأتي رمضان صحبي لاعب بيراميدز وحسام حسن لاعب سموحة السكندري.

وفي المركز الثالث يأتي عمرو جمال لاعب طلائع الجيش- عمرو السعيد لاعب الجونة المعار من الزمالك- مصطفى فتحي لاعب سموحة المعار من الزمالك برصيد 5 أهداف لكل منهم.

ترتيب الدوري المصري بعد لقاء الأهلي والإسماعيلي 10 – 3- 2021

صعد الأهلي للمركز الثاني برصيد 27 نقطة من اصل خوضه 11 لقاء خلف الزمالك المتصدر للمسابقة برصيد 30 نقطة من أصل خوضه 13 مباراة. بينما استمر الإسماعيلي في دائرة الخطر بعدما تجمد رصيده إلى 10 نقاط محتل به المركز السادس عشر أول مراكز الهبوط قبل المتذيلين الإنتاج الحربي الذي يملك نفس رصيد الدروايش ووادي دجلة صاحب التسع نقاط.

الزمالك 30 نقطة من أصل 13 لقاء

الأهلي 27 نقطة من أصل 11 لقاء

بيراميدز 25 نقطة

مصر المقاصة 24 نقطة

إنبي 23 نقطة

المصري البورسعيدي 22 نطقة

الاتحاد السكندري 22 نقطة

سيراميكا 21 نقطة

الجونة 21 نقطة

سموحة 19 نطقة

غزل المحلة 19 نقطة

أسوان 17 نقطة

المقاوون العرب 15 نقطة

البنك الأهلي 14 نقطة

طلائع الجيش 13 نقطة

الإسماعيلي 10 نقاط

الانتاج الحربي 10 نقاط

وادي دجلة 9 نقاط