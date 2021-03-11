شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج مباراة الأهلي والإسماعيلي يكشف سبب عدم إعادة ضربة جزاء الأحمر لـ«الڤار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - برر إبراهيم مبارك، مخرج مباراة الاهلي والاسماعيلي، عدم إعادته للقطات الخاصة بضربة جزاء محمد شريف لاعب الاهلي التي احتسبها ابراهيم نور الدين واثارت حالة من الجدل بين جماهير الناديين بعد المباراة.

وقال ابراهيم مبارك مخرج المباراة ومدير البرامج الرياضية بالقناة الاولي بالتليفزيون المصري ان حكم المباراة وحكم الفيديو في غرفة الڤار لم يطلبوا اعادة اللقطة وتيقنوا لقرارهم دون الحاجة لكادر جديد لضربة الجزاء.

وقال ابراهيم مبارك لـ«المصري اليوم»: «أعامل ضميري وأقوم بواجبي على اكمل وجه لاي فريق في الدوري المصري، ولو طلب مني اعادة اللقطة من كادر أو كاميرا أخرى لفعلت».

أضاف: «طالما ان الحكم استقر على قراره وتواصل مع حكم الفيديو ولم يختلفا على القرار ولم يطلبا مني إعادة ضربة الجزاء لذلك لم اعيدها ولو طالب إعادتها لفعلت».

وأوضح انه ركز اللقطة على الحكم ابراهيم نور الدين اثناء حديثه مع الفار والجميع شاهد انهما اتفقا على القرار دون الحاجة لإعادة اللعبه لانهما لم يختلفا على انها ضربة جزاء احتسبها الحكم وأكدها حكم الفيديو.

وفاز الاهلي على الاسماعيلي بهدفين نظيفين، حملا توقيع بدر بانون وصلاح محسن.