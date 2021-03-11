شكرا لقرائتكم خبر عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال اوروبا 2021 بعد تأهل ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إجراء قرعة ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا التشامبيونزليج يوم الجمعة المقبل الموافق 19 مارس الجاري في نيون، سويسرا.

وحجز ليفربول مكانا له في الجولة التالية من المسابقة بفوزه بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين على ريد بول لايبزيج في دور الـ16 ولن تكون هناك أي تصنيفات في القرعة ويمكن الآن أن يلتقي فريقان من نفس البلد معًا.

ومن المقرر أن تقام مباريات ربع النهائي في 6/7 أبريل، مباريات الذهاب - و 13/14 أبريل – مباريات الإياب. وحجزت 4 فرق مكانها في القرعة حتى الآن، مع انضمام بوروسيا دورتموند وبورتو وباريس سان جيرمان إلى الريدز في دور الثمانية.

وكان محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول أعرب عن سعادته وفرحته لفوز فريقه على لايبزيج (2-0) مساء الأربعاء، وتأهله إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال صلاح خلال تصريحاته لشبكة بي تي سبورت، عقب انتهاء اللقاء: لقد حققنا نتيجة كبيرة بالنسبة خاصة بعد خسارتنا بعض المباريات في البريميرليج، الفريق ليس في أفضل حال لكننا نريد القتال في دوري أبطال أوروبا، وكذلك في البريميرليج.

وأضاف: كنت أحب تسجيل المزيد، أنا سعيد لأنني سجلت في شباك لايبزيج ولأن الفريق فاز، وهذا هو الأمر الأكثر الأهمية.

وتحدث محمد صلاح عن سوء أداء فريقه، وأكد - تعرضنا لبعض الإصابات هذا الموسم، كان حظنا سيئا، لكن الأكثر أهمية هو أننا واصلنا القتال، يجب أن نتعامل مع كل مباراة على حدة، وألا ننظر للصورة الكبيرة، لأنك لو نظرت للصورة الكبيرة ستتعرض للكثير من الضغط.

وتابع: كان الأمر صعبا في البريميرليج، لا نريدها أن تكون صعبة، هذا جزء من اللعبة، في العامين الأخيرين كنا نحقق الانتصارات، هذا العام عانينا من الإصابات، إنه أمر صعب، نأمل الآن وجود 3 أو 4 مدافعين وأن نواصل الفوز.

محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، تزعم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي سواء في بطولة الدوري الإنجليزي أو الدوريات الأوروبية أو المسابقات المخلتفة.

صلاح سجل هدفا خلال لقاء ليفربول ولايبزيج الألماني خلال لقاء العودة أمام الفريق الألماني والذي انتهت في النهاية بفوز الريدز برباعية بمجموع اللقاءين. وأصبح النجم المصري مسجلا 25 هدفا في كافة المسابقات واعتلى عرش الهدافين للاعبين في الدوري الإنجليزي برصيد 25 هدفا. ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، تزعم صلاح ترتيب هداف لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في كافة المسابقات، برصيد 25 هدفا.