شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري 2021.. الأهلي يسقط بيراميدز من الوصافة والإسماعيلي في مراكز الهبوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعدما تفوق الأهلي على نظيره الإسماعيلي بهدفين نظيفين خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء على أرض ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، تغير ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم شكلا وموضوعا.

ترتيب الدوري المصري بعد لقاء الأهلي والإسماعيلي 10 – 3- 2021

صعد الأهلي للمركز الثاني برصيد 27 نقطة من اصل خوضه 11 لقاء خلف الزمالك المتصدر للمسابقة برصيد 30 نقطة من أصل خوضه 13 مباراة. بينما استمر الإسماعيلي في دائرة الخطر بعدما تجمد رصيده إلى 10 نقاط محتل به المركز السادس عشر أول مراكز الهبوط قبل المتذيلين الإنتاج الحربي الذي يملك نفس رصيد الدروايش ووادي دجلة صاحب التسع نقاط.

الزمالك 30 نقطة من أصل 13 لقاء

الأهلي 27 نقطة من أصل 11 لقاء

بيراميدز 25 نقطة

مصر المقاصة 24 نقطة

إنبي 23 نقطة

المصري البورسعيدي 22 نطقة

الاتحاد السكندري 22 نقطة

سيراميكا 21 نقطة

الجونة 21 نقطة

سموحة 19 نطقة

غزل المحلة 19 نقطة

أسوان 17 نقطة

المقاوون العرب 15 نقطة

البنك الأهلي 14 نقطة

طلائع الجيش 13 نقطة

الإسماعيلي 10 نقاط

الانتاج الحربي 10 نقاط

وادي دجلة 9 نقاط