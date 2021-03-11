شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم ليفربول وباريس سان جيرمان .. الفرق المتأهلة لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيمت أمس مباراة ليفربول ضد أر بي لايبزيج في دوري ابطال أوروبا والتي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة هدفين مقابل لاشئ، أحرز الهدفين كلا من محمد صلاح وساديو ماني، وهذه النتيجة هي نفس نتيجة اللقاء الاول ليكون مجموع اللقائين 4 اهداف مقابل لاشئ ليتأهل ليفربول رسميا إلى دور الثمانية، وفي نفس التوقيت اقيمت مباراة باريس سان جيرمان ضد برشلونة والتي انتهت بالتعادل الايجابي بين الفريقين 1-1 لتنتهي امال برشلونة عند هذا الحد ويتأهل فريق باريس سان جيرمان بعد تحقيقه نتيجة كبيرة في مباراة الذهاب بنتيجة 4 اهداف مقابل هدف ليكون مجموع المبارتين 5 مقابل 2 لصالح باريس سان جيرمان ويتأهل رسميا لدور الثمانية.

وسبق كلا الفريقين في التأهل لدور الثمانية فريقي بورتو البرتغالي وبروسيا دورتموند الالماني، حيث لعب بورتو أمام اليوفنتوس في مباراة مثيرة الثلاثاء انتهت بفوز اليوفنتوس 3-2 والتي كانت على ارض الاخير إلا انها لم تشفع له نظرا لان اللقاء الاول في البرتغال انتهي لصالح بورتو 2-1 ولتصبح النتيجة النهائية بين الفريقين التعادل 4-4 وبتطبيق قاعدة الهدف بهدفين في ارض الخصم، جاءت النتيجة لصالح بورتو ليتأهل رسميا لدور الثمانية، أما المباراة الاخرى في نفس اليوم فشهدت تأهل بروسيا دورتموند حيث حقق التعادل أما اشبيلية على أرضه 2-2 إلا انه قد فاز في مباراة الذهاب 3-2 في اسبانيا لتكون اجمالي النتيجة 5-4 لصالحه وليتأهل هو الاخر لدور الثمانية.

الفرق المتأهلة لدور الثمانية حتى الان :

1- بورتو البرتغالي

2- بروسيا دورتموند الالماني

3- باريس سان جيرمان الفرنسي

4- ليفربول الانجليزي

ويتبقى 4 مباريات ليتم حسم جميع الفرق المتأهلة لدور الثمانية والتي ستقام يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين وهذه المباريات هي :

1- ريال مدريد ضد أتالانتا

2- مان سيتي ضد بروسيا مونشنغلادباخ

3- بايرن ميونيخ ضد لاتسيو

4- تشيلسي ضد أتليتكو مدريد

وستقام القرعة بين جميع الفرق المتأهلة لدور الثمانية يوم الجمعة 19 مارس لتحديد المواجهات المقبلة في دوري ابطال أوروبا 2021.