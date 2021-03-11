شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يكشف أسباب تراجع ليفربول في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول أعرب عن سعادته وفرحته لفوز فريقه على لايبزيج (2-0) مساء الأربعاء، وتأهله إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا. وقال صلاح خلال تصريحاته لشبكة بي تي سبورت، عقب انتهاء اللقاء: لقد حققنا نتيجة كبيرة بالنسبة خاصة بعد خسارتنا بعض المباريات في البريميرليج، الفريق ليس في أفضل حال لكننا نريد القتال في دوري أبطال أوروبا، وكذلك في البريميرليج.

وأضاف: كنت أحب تسجيل المزيد، أنا سعيد لأنني سجلت في شباك لايبزيج ولأن الفريق فاز، وهذا هو الأمر الأكثر الأهمية. وتحدث محمد صلاح عن سوء أداء فريقه، وأكد- تعرضنا لبعض الإصابات هذا الموسم، كان حظنا سيئا، لكن الأكثر أهمية هو أننا واصلنا القتال، يجب أن نتعامل مع كل مباراة على حدة، وألا ننظر للصورة الكبيرة، لأنك لو نظرت للصورة الكبيرة ستتعرض للكثير من الضغط.

وتابع: كان الأمر صعبا في البريميرليج، لا نريدها أن تكون صعبة، هذا جزء من اللعبة، في العامين الأخيرين كنا نحقق الانتصارات، هذا العام عانينا من الإصابات، إنه أمر صعب، نأمل الآن وجود 3 أو 4 مدافعين وأن نواصل الفوز.

محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، تزعم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي سواء في بطولة الدوري الإنجليزي أو الدوريات الأوروبية أو المسابقات المخلتفة.

صلاح سجل هدفا خلال لقاء ليفربول ولايبزيج الألماني خلال لقاء العودة أمام الفريق الألماني والذي انتهت في النهاية بفوز الريدز برباعية بمجموع اللقاءين. وأصبح النجم المصري مسجلا 25 هدفا في كافة المسابقات واعتلى عرش الهدافين للاعبين في الدوري الإنجليزي برصيد 25 هدفا.

ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات «أوبتا»، تزعم صلاح ترتيب هداف لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في كافة المسابقات، برصيد 25 هدفا.

ليفربول الإنجليزي تأهل لدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على فريق لايبزيج الألماني خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ضمن جولة الإياب لدور الستة عشر بهدفين نظيفين. وكان ليفربول فاز على الفريق الألماني في جولة الذهاب بنفس النتيجة ليصبح مجموعه أهدافه في اللقاءين 4/صفر.

ونجح فريق ليفربول بالتقدم على فريق لايبزيج الألماني بفضل محمد صلاح عند الدقيقة 71، وساديو ماني عند الدقيقة 73، ليصبح الفريق الإنجليزي متقدما برباعية نظيفة بمجموع اللقاءين.

وكان ليفربول الإنجليزي تقدم في جولة الذهاب على نفس الأرض بهدفين نظيفين سجلهما محمد صلاح من خطأ دفاعي للفريق الألماني، وعزز السنغالي ساديو ماني النتيجة للريدز من خطأ دفاعي أيضا للفريق المنافس.

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين ليفربول ولايبزيج الألماني خلال الشوط الذي أقيم على أرض ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية ضمن جولة الإياب لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت أحداث لقاء الشوط الأول بلعب منحصر وسط المعلب، مع هجمات قليلة للفريقن على مدار الشوطين، وكانت اللقطة الأبرز لإنفراد محمد صلاح الذي استلم الكرة الطولية من تياجو ألكانتارا وسددها في صدر حارس الفريق الألماني لتعود الكرة لماني الذي سددها برأسه بشكل بطئ وتعود لصلاح الذي سدد وجه لاعب الفريق الألماني بدلا من الكورة لتنتهى الهجمة بضرة حرة مباشرة للألمان.

وفي الشوط الثاني تحرر اللقاء كثيرا خاصة بعد الهدفين الذي سجلهما محمد صلاح وماني، بينما اكتفى الفريق الألماني في تنفيذ الهجمات المرتدة والذي كان يقظ لها لاعبو الفريق الإنجليزي.

وكان يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، أعلن التشكيل الأساسي لمواجهة ضيفه أر بي لايبزيج الألماني، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، في إياب دور الـ 16 «ثمن النهائي» بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي :

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد- فيليبس- كاباك- روبرتسون

خط الوسط: فابينيو- فينالدوم- تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: ساديو ماني- محمد صلاح- ديوجو جوتا

وجلس على مقعد بدلاء ليفربول أدريان- هارفي ديفيز- ميلنر- كيتا- تشامبرلين- جونز- تسيميكاس- شاكيري- أوريجي- ريس ويليامز- نيكو ويليامز- بن ديفيز.