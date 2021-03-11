شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تكشف راتب كارتيرون مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت مصادر داخل اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك إن هناك اتفاق مع باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي على العودة لتدريب القلعة البيضاء مقابل 120 ألف دولار راتب شهري.

ومن المقترض أن يصل المدر الفرنسي باتريس كارتيرون القاهرة صباح اليوم الخميس لتوقيع العقود بشكل رسمي وتولي القيادة الفنية للفريق الأبيض عقب مواجهة سيراميكا كليوباترا، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الرابعة لدوري مجموعات أبطال أفريقيا.

يذكر أن كارتيرون كان يتولى قيادة الزمالك في الموسم الماضي، ورحل عن الفريق بشكل مفاجئ رغم قيادة الأبيض لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتولى المدرب الهارب باتريس كارتيرون المهمة منه، لتشاء الظروف كما اتفق عليه خلال الأيام الماضية على عودة المدرب الفرنسي الذي اعتبرته الجماهير هاربا لتركة سفينة الزمالك في الأمتار الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كان الإعلامي السعودي وليد الفراج أكد أن كارتيرون تنازل عن مستحقاته وتنازل عن الشرط الجزائي في عقده مع التعاون والذي يبلغ نصف مليون دولار رغبة في تدريب الزمالك. وأضاف الإعلامي السعودي خلال برنامجه اليومي: راتب كارتيرون مع التعاون كان نصف مليون ريال بإجمالي 6 ملايين ريال في السنة الواحدة، وأنه خاطب الادارة منذ فترة بعدم راحته ورغبته في الرحيل.