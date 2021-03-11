شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يطالب كارتيرون بتفسير سبب رحيله عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب أسامة نبيه، المدير الفني لفريق الكرة بنادي زد، الفرنسي باتريس كارتيرون، المُرشح بقوة للعودة لقيادة فريق الزمالك، بضرورة الإفصاح عن جميع الكواليس التي أدت إلى رحيله في الولاية الأولى.

وأوضح نبيه خلال تصريحات متلفزة: «أريد من كارتيرون تفسير وتوضيح واعترافات بأسباب رحيله المفاجئ عن الزمالك في الولاية الأولى خلال توقيت عصيب قبل أسابيع من نصف نهائي دوري الأبطال».

وواصل مدرب عام منتخب مصر السابق: «أزمة الزمالك ليست فنية على الاطلاق، بل إدارية ومالية من الدرجة الأولى».

ويلعب الزمالك اليوم أمام سيراميكا كليوباترا، بمنافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واقترب الزمالك من الاعلان رسمياً عن التعاقد مع باتريس كارتيرون لخلافة باتشيكو من الولاية الفنية.