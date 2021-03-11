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زوجة بدر بانون تنتقد مخرج مباراة الأهلي والإسماعيلي (صورة)

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجهت زوجة المغربي بدر بانون نجم خط دفاع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي انتقاداً لمستوى التصوير والاخراج في مباراة الفريق أمام الإسماعيلي، التي اقيمت مساء الأربعاء، بمنافسات الممتاز.

وفاز الأهلي على الاسماعيلي بثنائية نظيفة في ملعب برج العرب، وسجل هدفي الفريق الأحمر كل من بدر بانون وصلاح محسن.

ونشرت زوجة بانون عبر «استوري» انستجرام صورة من المباراة وعلقت تعليقاً مختصراً: «التصوير؟!».

وقفز الأهلي إلى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بعد الفوز على الاسماعيلي ورفع رصيده للنقطة 27 وتتبقى له مباراتين مؤجلتين.

وانضم بانون من صفوف الرجاء المغربي للأهلي في الصيف الماضي.

حساب زوجة بدر بانون

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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