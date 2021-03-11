شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الزمالك السابق: النادي يدار بطريقة كوميدية.. وصاحب قرار إعادة كارتيرون «ميعرفش في الكورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أيمن عبدالعزيز، لاعب نادي الزمالك السابق، إن ناديه يُدار بطريقة كوميدية بعد قرار الاستغناء عن البرتغالي جايمي باتشيكو، والاستعانة بالفرنسي باتريس كارتيرون، مدربًا للفريق بدلًا منه.

وأضاف أيمن عبدالعزيز، في نصريحات تليفزيونية: «صاحب قرار الاستغناء عن باتشيكو وتعيين كارتيرون بدلًا منه، لا يعرف شيئًا عن الإدارة أو الكرة، خاصة وأن القرار في وقت صعب للغاية».

تابع لاعب الزمالك السابق: «مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا ستشهد تخبطًا من جانب اللاعبين، والأجواء داخل نادي الزمالك كارثية، والحل هو عمل انتخابات مجلس إدارة في أسرع وقت، بدلًا من السيناريو الحالي الذي سيعود بالزمالك لفترة 2005 الأصعب في تاريخ النادي».

واختتم أيمن عبدالعزيز: «الزمالك تعاقد مع مروان حمدي، الذي لا يملك أي خبرات أفريقية، بينما سيف الدين الجزيري، انضم رغم قيده في قائمة المقاولون العرب، مشيرًا إلى أن هذه الاختيارات كانت غير موفقة على بالنسبة لصفقات الفريق».