شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وسيراميكا اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة وموقف الفريقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك اليوم الخميس 11 مارس 2021 مباراة مهمة وفاصلة أمام نظيره سيراميكا عند الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر ببطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الزمالك لمباراة اليوم امام سيراميكا كليوباترا في موقف لا يحسد عليه بعد تعثره الأخير أمام الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا بعد الهزيمة الثقيلة التى مني بها الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري لا تقبل القسمة على اثنين خصوصا لنادي الزمالك الباحث عن الثقة المفقودة والطامع في تعزيز صدارة جدول الدوري الممتاز خصوصا بعد نتيجة مباراة الاهلي والاسماعيلي التىفاز فيها الأهلي بهدفين نظيفين.

الزمالك وسيراميكا اليوم في الدوري مواجهة قوية وصعبة للفريقين سيتابعها جمهور الكرة المصرية عند السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على شاشة أون تايم سبورت 1.

وتبث قناة أون تايم سبورت مباراة الزمالك وسيراميكا اليوم في الدوري الدوري المصريرعلى الهواء مباشرة والتى على إثرها سيتضح موقف الزمالك من تعزيزه لصدارة جدول ترتيب الدوري المصري التى ينفرد بها برصيد 30 نقطة.

فوز الزمالك على سيراميكا اليوم سيضمن له الابتعاد بالصدارة عن الأهلي الذي خاض عدد مباريات أقل وقلص الفارق ل3 نقاط فقط بعد فوزه على الاسماعيلي.

ويحاول الزمالك العودة للانتصارات مرة أخرى بعد سلسلة اخفاقات أفريقية ومحلية.

يحتل الزمالك قبل مباراة سيراميكا اليوم المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة جمعها من 13 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل في 3 وخسر مباراة وحيده احرز لاعبيه 21 هدفا ومين مرماه ب6 أهداف.

سيراميكا يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة جمعها من 14 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في 6 وخسر 3 مباريات له من الاهداف 18 هدفا وعليه 14 هدفا .

جدول ترتيب الزمالك وسيراميكا

الفريق الترتيب النقاط الزمالك الأول سيراميكا الثامن