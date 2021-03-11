شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو فهيم لاعب الزمالك السابق ومدرب فاركو ينجو من حادث سير مروع (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجا عمرو فهيم، لاعب نادي الزمالك والاسماعيلي السابق، والمدرب العام لنادي فاركو، من حادث سير أثناء عودته من المران.

وتعرض عمرو فهمي وأعضاء الجهاز المعاون لنادي فاركو لحادث سير خطير بعدما انحرفت سياراتهم وفوجئوا بأخذ المقطورات تسير بسرعة كبيرة لتصطدم السياراتان معًا في حادثة مفزعة.

وكاد أعضاء الجهاز الفني لفاركو عمرو فهيم وأحمد خطاب وإدارى الفريق محمد تيتو ودكتور مجدى وهبة طبيب الفريق ـن يفقدوا حياتهم في هذا الحادث لولا تدخل العناية الإلهية.

وعلى الفور، تم نقل أعضاء الجهاز الفني لإحدي المستشفيات لتلقي الإسعافات الأولية والاطمئنان عليهم.

نجاة عمرو فهيم من الموت